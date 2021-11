La palma di Calais

La linea della palma è salita anche in Europa e si è fermata al Pas de Calais, da cui i migranti partono per raggiungere il Regno Unito. Se la Manica diventa come il canale di Sicilia

"Gli scienziati dicono che la linea della palma, cioè il clima che è propizio alla vegetazione della palma, viene su, verso il nord, di cinquecento metri, mi pare, ogni anno… La linea della palma…”. Abbiamo passato sessant’anni esatti a riflettere, e non capire, su questa intuizione di Sciascia, dura come cristallo di roccia. E non ci siamo accorti, in anni più recenti, che la linea della palma ha di molto superato le nostre pur nordiche latitudini. La linea in cui l’Africa prova a scavalcare sé stessa, verso una salvezza fredda e umida, ora è al parallelo della Manica, al Pas de Calais.

Eravamo distratti, mentre il canale freddo sostituiva il Canale di Sicilia. Macron ha detto che “la Francia non lascerà che la Manica diventi un cimitero”, dopo l’ultimo naufragio, 27 migranti morti nel tentativo di raggiungere la Gran Bretagna. Eravamo distratti, la propaganda di Putin ci aveva incollato a un’altra tragedia, a un’altra linea della palma salita a nord-est. Ma i tentativi disperati di passare la Manica sono così frequenti, come le partenze verso Lampedusa, che la scorsa settimana il Decathlon di Calais aveva sospeso la vendita delle canoe: le compravano tutte i clandestini, sognando di poter attraversare quel mare malmostoso sopra quei gusci di noce. Qualcuno criticò pure. Lo sport delle parole vuote, mentre la linea della palma ci ha già sorpassati.