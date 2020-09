Il massacro di Colleferro non è purtroppo l’unico delitto a indignare nel profondo. La cronaca purtroppo ne è testimone. Ma è tale l’orrore da indurre ognuno a chiedere giustizia certa e rapida, e persino a far “gridare vendetta”, in un drammatico cozzo tra la legge, la giustizia e le garanzie. Temi difficili, e guai a trattarli con emotività e senza consapevolezza. Giuliano Ferrara ha scritto ieri riflessioni importanti e difficili (la faciloneria la si lascia ad altri) che condivido in toto, e altre ne ha scritte Adriano Sofri, idem. Ovviamente entrambi non hanno bisogno della mia approvazione, né di chiose.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni