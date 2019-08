Rosari e scemenze

Mi perdonerà Renato Farina, l’amore di fratello è sempre litigarello, se torno brevemente su questa storia stucchevole, perfino un po’ stomachevole, del cattivo uso che quel blasfemo demagogo disarcionato di Matteo Salvini fa dei simboli cristiani. Tralascio il Salvini da spiaggia (ma nemmeno su questo concordo con Renato: bere mojito andrebbe segnalata, di per sé, come colpa grave) e parlo dell’articolo di Farina ieri su Libero. In cui, con la consueta sberluccicante prosa, sostiene che accusare il Capitano per abuso di sacri simboli sia una vaccata (brianzolismo, tra noi ci capiamo), dacché la stessa Dc, oltre a chiamarsi cristiana, aveva la croce nel simbolo. E persino lo scudo, che sarebbe da intendere come lo scudo di Lepanto (mah. Ma mi fido). Ma scudo a parte, Renato Farina è troppo intelligente e la sa troppo lunga – discuto con lui apposta: per il resto, di questi tempi, è pieno di imbecilli da sacrestia e da tastiera che nemmeno sanno di che si parla – per non sapere che quella croce era un segno (che non è esattamente un simbolo) in un contesto semantico (anzi semiotico) pervaso di simboli forti e universali: svastiche, falci e martelli, fasci e pugni chiusi. E alludeva, per un popolo fedele ma anche non dotato di chissà quali strumenti, al posto giusto su cui mettere la croce. Ma soprattutto nessun democristiano mai, né De Gasperi, né Moro e neppure “l’oriundo vaticano” Andreotti fece mai uso misticheggiante-propagandistico di quel segno. Era solo un segno. O meglio un segnaposto. Che rimandava alla politica, nell’ecosfera della laicità.