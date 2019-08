Biancaneve è viva e lotta insieme ai Buoni

La crisi politica ha raggiunto un grado di surrealismo così attorcinato che, se ci fosse una categoria politica su Pornhub, i video di Di Maio e Zinga sarebbero classificati “rough surrealism”. Il prossimo passo, se Mattarella non si sbriga, è il precipizio del dark web. Roba che persino i più viziosi tra noi non ne possono più, faremmo anche una pausa: serve una ventata d’aria e di purezza. Insomma uno scenario da fiaba. Ed eccolo qui, fresco fresco dalla Germania. Non è proprio la notizia perfetta, che sarebbe quella che hanno clonato Angela Merkel, ma quasi: Biancaneve esiste e lotta insieme a noi. O meglio è esistita, nonostante il maltrattamento iconografico che ne fece Disney, un Bolsonaro dei cartoni animati, e stava dalla parte dei buoni. Mica della AfD.

Succede, racconta la Stampa, che nella cantina di una antica casa di Bamberg i proprietari hanno ritrovato una lapide. Era la pietra tombale di Maria Sophia Margaretha Catherina von Erthal, una vissuta nel Settecento e ricordata come “dall’insolita bellezza, ma ancor più perché “caritatevole verso i poveri e le sofferenze”. Sarebbe questa splendida dama ad aver ispirato le leggende poi precipitate nella favola dei fratelli Grimm. La tomba era andata perduta dopo la demolizione della chiesa in cui era posta, ma come nelle fiabe è stata ritrovata. Ed è stata donata al Museo diocesano locale, perché si tramandi memoria veritiera di bellezza e bontà (ma non ditelo a Padre Spadaro, se no organizza un pellegrinaggio della Civiltà Cattolica).