Fortnite Virginia

Ma non finisce qui, la commander in chief del Campidoglio ieri ha chiesto l’intervento dell’esercito (sì dell’esercito, manco Trump contro i bambini messicani) a presidio dei “siti che trattano e smaltiscono i rifiuti di Roma”. Gli amanti delle classifiche dei campioni di Fortnite avvisano che non è la prima volta che Raggi suona il corno come Rolando a Roncisvalle, in difesa della Civiltà a cinque stelle. In tre anni ha chiesto l’esercito contro la criminalità di Ostia, i roghi in pineta di Castel Fusano e nei campi rom e persino per riparare le buche sulle strade. Ma così, tanto per chiedere: responsabilizzare qualche assessore (qualcuno sarà ancora a piede libero, no)? Oppure, ma è solo per dire: i pizzardoni tutti in ferie?