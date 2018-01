Davvero. Noi ci sforziamo di volerle male. Facciamo di tutto per farcela stare antipatica. Proviamo in tutti i modi a farle le pulci. Contiamo ogni giorno i rami secchi dei suoi alberi. Fotografiamo con passione la spazzatura della sua città. Osserviamo con enfasi le peripezie dei suoi mezzi pubblici. Ma alla fine proprio non ce le facciamo: come si fa a non essere pazzi di Virginia Raggi? Sarà che viviamo a Roma e che ogni giorno abbiamo la fortuna, unica,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.