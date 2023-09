Mads Mikkelsen a Venezia distrugge la “diversity” 

Finalmente un attore contro il cinema ideologico infarcito di quote razziali. “The Promised Land”, del regista Nikolaj Arcel, di produzione danese interamente nordica e che non avrebbe potuto essere nominato per l’Oscar, fa discutere

Dopo la serie su Anna Bolena nera, dopo l’Achille nero, dopo la Sirenetta di Andersen impersonata da un’attrice nera, dopo la Cleopatra nera di Netflix, dopo la regina Carlotta nera col “blackwashing” della nonna della regina Vittoria, visto che l’originale faceva troppo “vecchia Europa”, non si capisce perché Mads Mikkelsen non potesse inserire quote razziali in un film sulla Danimarca del XVIII secolo.