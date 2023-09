Neanche gli addetti ai lavori parlano dei film, qui ci si chiede come sarà la Mostra di Venezia 2024

Di cosa si parla a Venezia quando mancano le star, e anche le smutandate che gli anni passati esibivano le proprie grazie? Ora sul biglietto per la Sala Grande c’è scritto – in caratteri minuscoli ma senza appello: “Non garantisce l’accesso al red carpet”. Di cinema parlano soprattutto gli studenti, con frasi rubate ai vecchi critici, roba che a quell’età dovrebbe provocare l’orticaria. Serissimi, da impegnati anni 70: “Una scelta commerciale” (se il film è bello e piacerà al pubblico), “filosofico e profondo” (se il regista o la regista la tirano in lungo oltre il lecito), “commovente” (applicabile a Priscilla, la moglie bambina di Elvis Presley, o alle traversie di un trans polacco). Unica differenza: al cinema piangono. Non dovrebbe essere possibile, considerato che hanno visto immagini cruente fin da piccoli. E per la differenza tra vero e finto bastano i filtri di Instagram.



