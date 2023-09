Il cinema italiano oggi: molto sindacato, troppe lagne, zero botteghino

Al direttore - I ruoli italiani devono essere interpretati da attori italiani, sostiene Pierfrancesco Favino. Non mi sembra però che Burt Lancaster, scelto da Luchino Visconti per il ruolo del principe di Salina nel “Gattopardo”, se la sia poi cavata tanto male. In altre parole, dove lo mettiamo il merito?

Michele Magno

