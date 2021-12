Anica apre all'industria dei contenuti. Rutelli: "Siamo i primi nel mondo a farlo"

Ma la faccia è solo l’inizio. Michael Schulman racconta l’attore che si prende terribilmente sul serio, recita le battute del copione come se fosse l’“Amleto”, non si mischia con gli altri per non uscire dal personaggio. Sul set di "Succession", in cui Strong è Kendall Roy, figlio del miliardario Logan Roy, in lotta con il patriarca