I cinema sono ancora mezzi vuoti e non è solo colpa del virus. Numeri di una crisi annunciata

“Il 49 per cento degli spettatori pre pandemia non compra più biglietti”, certifica uno studio americano. E i multisala quasi senza riscaldamento non sono un invito a invertire la tendenza

La sensazione è che al cinema vadano in pochi. E i pochi temerari devono sottostare a punizioni aggiuntive, quali l’intervallo tra primo e secondo tempo, e le sale poco o per nulla riscaldate. A Milano, capita nelle multisale del centro come nel prestigioso e cinefilo Anteo (il Covid non è un problema perché perlopiù sono vuote, a moltiplicare l’effetto gelo). Gli incassi italiani di novembre 2021 non arrivano alla metà degli incassi di novembre 2019, prima dell’emergenza sanitaria. Siamo al 45 per cento. Anche tenendo conto del “fattore Sorrentino” – solo stimato: “È stata la mano di Dio”, prodotto da Netflix, sta in 250 sale e non rende noti i soldini portati a casa – non c’è da stare allegri.