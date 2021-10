Audiovisivo capitale: grazie al Pnrr Roma tornerà a essere l'Hollywood sul Tevere?

Tra i tanti argomenti della campagna elettorale della Capitale non poteva di certo mancare il Pnrr. Le risorse specifiche del grande piano europeo destinate a Roma valgono 800 milioni. Cinquecento serviranno per l’organizzazione del Giubileo del 2025. Mentre ben 300 milioni sono destinati al cinema: al centro sperimentale di cinematografia e, soprattutto, all’adeguamento tecnologico degli studi di Cinecittà e all’ampliamento degli spazi dedicati in un’area di Cassa depositi e prestiti. Roma Capitale della cristianità, dunque. Ma anche del cinema. Più precisamente dell’audiovisivo. Insieme al farmaceutico tra i settori industriali più fiorenti del Lazio. Con quasi 4mila imprese e 27mila addetti – quasi tutto concentrato a Roma – il Lazio produce oltre il 50 per cento del valore aggiunto nazionale generato dal settore. Non è un caso che Regione Lazio, Unindustria e gli atenei romani abbiano scelto la filiera tra quelle da inserire all’interno del Roma Technopole, il progetto di un politecnico interdisciplinare per la Capitale dove studio, ricerca e lavoro siano strettamente connessi tra loro.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE