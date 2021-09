"Roma è una capitale industriale". La Confindustria romana parla ai candidati sindaci

Il presidente dell'associazione Unindustria Angelo Camilli presenta alla stampa cinque capitoli di proposte, prima di incontrare i quattro in corsa per il Campidoglio: "Pnrr e grandi eventi siano un volano per le infrastrutture"

Un manifesto per indicare la via da seguire. Nei prossimi giorni Unindustria, la Confindustria romana, incontrerà i quattro principali candidati sindaci per presentare le proposte per lo sviluppo futuro della città. Lunedì sarà il turno di Calenda e Gualtieri, mentre giovedì gli imprenditori vedranno Raggi e Michetti. Le proposte elaborate da Unindustria sono riassunte in cinque capitoli che questa mattina il presidente dell’associazione, Angelo Camilli, ha illustrato alla stampa. Il documento si chiama evocativamente "Roma oltre Roma". “È – spiega Camilli – il tentativo di andare oltre le sue criticità, oltre gli stereotipi, oltre l’immagine di una Capitale stanca e incapace di guardare in avanti. Non abbiamo la pretesa che il nostro manifesto sia il programma del prossimo sindaco, ma pensiamo possa essere uno strumento utile: è una sintesi del lavoro che abbiamo fatto in questi anni”.