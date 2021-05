Cercasi dream plan per Roma

Il Sole 24 Ore, in un editoriale, titola la scelta del candidato Pd a sindaco di Roma: “Roma, tocca a Gualtieri: la Capitale deve tornare a investire”. Può essere una scelta o forse no, ed è presto per parlare di endorsement, ma il quotidiano della Confindustria preferisce salutare la candidatura a sindaco dell’ex ministro dell’Economia indicando le cose da fare anziché i problemi di schieramento nella ex alleanza giallorossa e quelli identitari della destra. Gualtieri è in campo, ha una sfilza impressionante di questioni da affrontare ma anche opportunità che possono far tornare Roma una metropoli europea. E siccome il tempo è determinante, gli industriali, cioè gli investitori, vanno sul concreto.

