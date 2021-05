Boccia: "Alleanza Pd-M5s? Si fa dove si può"

"Ogni città ha un contesto specifico e l'avversario resta la destra. Ma da parte di un movimento che considero interlocutore naturale, vorrei la stessa nostra disponibilità", ci dice il deputato dem

Ieri ministro per gli Affari regionali e le autonomie nel Conte II, oggi fedelissimo di Enrico Letta e responsabile Enti locali el Pd. Ordine del giorno: elezioni amministrative e patto con i 5 stelle: "L'alleanza si stringe nei singoli casi", dice al Foglio Francesco Boccia nella mattinata di martedì. "Pensando al futuro specifico delle città e non secondo un'imposizione dall'alto. Il rapporto con il Movimento è molto buono e ogni città fa storia a sé. Il centrodestra è abituato a fare alleanze come coalizione storica, noi stiamo costruendo un campo largo e la buona notizia è che oggi il centrosinistra è unito ovunque. Nel 2016 perdemmo alcune città perché ci eravamo presentati divisi. La linea che il Pd sta seguendo è quella di definire la coalizione attraverso le primarie: sono in corso a Torino, Bologna, tra poco anche a Roma. E dove si potrà faremo l'alleanza con i 5 stelle: è già ufficiale a Varese, mentre a Bologna e Napoli ci sono ragionevoli motivi per sperare che si vada uniti. Poi nelle altre città sceglieremo anche in base ai risultati del primo turno. Io sono molto fiducioso".

Pubblicità

Ma all'interno del Movimento, c'è chi rema contro questa alleanza? "E' chiaramente un processo complesso, sempre messo alla prova degli elettori", ammette il deputato Dem. "Io credo fortemente che il più grande partito progressista d'Europa e il più grande movimento di massa italiano non possano non stare insieme. L'anno scorso Salvini profetizzò il 7-0 alle regionali, alla fine abbiamo vinto 4-3 da soli con le nostre forze: l'avversario resta la destra, al M5s chiedo una valutazione ulteriore. Oggi loro in Puglia e nel Lazio sono in giunta grazie al Pd: siamo noi dem a farci carico con generosità della prospettiva politica, vorrei che la stessa lungimiranza l'avessero anche gli altri. Sono convinto che questo approccio ci premierà nel lungo periodo". Dall'analisi al botta e risposta: "Più Boccia nel M5s per portare avanti l'intesa? C'è già la visione di Conte. Cosa farebbe il Pd a Roma in caso di secondo turno Raggi-Calenda? Ci va Gualtieri. E vince".