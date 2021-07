Il Politecnico che verrà (forse)

Unindustria, Regione Lazio e alcune università hanno lanciato il Roma Technopole, un grande polo di eccellenza scientifica per la Capitale. I primi corsi potrebbero partire già nel 2022

Pochi laureati per un tessuto imprenditoriale di assoluta eccellenza. L’intuizione, in fondo, è molto semplice, l’idea può essere di quelle che aiutano a fare notevoli passi avanti. Unindustria, Regione Lazio, La Sapienza, Roma Tor Vergata e Roma Tre hanno lanciato qualche giorno fa il Roma Technopole, un grande polo di eccellenza scientifica per la Capitale. L’obiettivo è inserire il progetto - che ha coinvolto i tre atenei pubblici della Capitale e 25 aziende nazionali e multinazionali - all’interno del Pnrr. La proposta nasce anche da una constatazione che va nella direzione opposta a quella che è la narrazione dominante della Capitale. Altro che solo dipendenti pubblici.