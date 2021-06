Così Cinecittà può trasferire sull'audiovisivo il modello Draghi

Il messaggio è forte e chiaro: Cinecittà è stata una bandiera della rinascita nel secondo dopoguerra; anzi, di più, è stata un pilastro economico e culturale, l’immagine stessa di un’Italia capace di risorgere dalle proprie ceneri; ebbene, oggi può diventare di nuovo un simbolo potente. Vasto programma, si dirà, un progetto ambizioso, complesso, ma realizzabile spiega al Foglio l’amministratore delegato Nicola Maccanico: “Cinecittà attrae per il suo passato e questa è la base sulla quale costruire, ma vogliamo che venga scelta sempre più anche per il suo presente e il suo futuro”. Sono state usate metafore e definizioni a bizzeffe, da Hollywood sul Tevere a hub europeo del cinema, della tv dell’intero universo audiovisivo. Non sarà facile, tuttavia esistono le condizioni affinché in cinque anni (questo il traguardo temporale) ciò avvenga. “Il mercato delle produzioni è esploso”, sottolinea Maccanico. “Grazie a internet e alle tecnologie digitali è possibile arrivare direttamente ai consumatori; il vecchio filtro della distribuzione è caduto, l’accesso non è più un problema, ma ci vogliono contenuti in grado di interessare gli spettatori. La competizione è fortissima, c’è una vera e propria moltiplicazione dei contenuti, proprio questa è la nostra occasione”. Gli studios di Hollywood, per esempio, sono sovraccarichi, è ormai difficile trovarne qualcuno disponibile. Ma non esiste più solo l’America.

