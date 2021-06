Non è cinema ma "modello Italia". La laurea di von Der Leyen a Draghi

Nella città dei sogni kolossal hanno presentato l’Italia a occhi aperti, immaginato il “paese domani”, quello con il sorriso stropicciato per la troppa contentezza. E sarà perché la luce si è davvero abbassata, ma qui, a Cinecittà, dove Mario Draghi, ha preso quasi per mano Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea che ci ha riempito di complimenti e assegnato 10 in pagella (“avete ispirato la Ue. Siete un modello per L’Europa. Il nostro appoggio è totale”), i giornalisti hanno cominciato a marciare a passettini, a fischiettare la musichetta di Ennio Morricone e poi quella di Nino Rota che però, si fa per dire, era solo da “otto e mezzo”. Al Teatro 10, tra colonne di finto marmo e sedie da “maestro si gira”, se solo si fosse potuto, tutti avrebbero voluto saltellare e ringraziare l’Europa che ha parlato così bene di noi tanto da farci arrossire.

