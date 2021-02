Netflix sbarca a Roma e speriamo riesca là dove il cinema italiano fatica

La nuova sede aprirà a breve al Villino Rattazzi nei pressi di via Veneto. Sotto la direzione di Eleonora Andreatta, dal giugno scorso vicepresidente per le serie originali italiane. Notizia da festeggiare sparando i mortaretti, non solo per i posti di lavoro ma anche perché l'azienda progetta di raddoppiare la produzione di serie e film italiani entro il 2022