Il "ministro degli Esteri" Vaticano chiarisce il Papa: "Noi sosteniamo l'integrità territoriale dell'Ucraina"

Dopo le parole del Papa alla televisione svizzera con i passaggi sulla “bandiera bianca”, mons. Paul Richard Gallagher fa chiarezza sulla questione che più ha alimentato la discussione in questi due anni: il significato di terzietà di Roma rispetto alla guerra in corso: "I russi dialoganti? “Quello che devono fare è fermare missili e attacchi”

La Santa Sede “sostiene l’integrità territoriale dell’Ucraina. Noi sosteniamo che i confini dei paesi non debbano essere modificati con la forza. Questa resta la nostra posizione e riteniamo che questa sia una posizione giusta e questa è la nostra posizione nei confronti dell’Ucraina. Allo stesso tempo, riconosciamo anche il diritto dell’Ucraina di compiere tutti i passi che possano rendere possibile un accordo per una pace giusta, anche riguardo ai suoi territori. Ma questo non è qualcosa che possiamo imporre o aspettarci dall’Ucraina. Se l’Ucraina e il suo governo vogliono farlo, allora è del tutto a loro discrezione”. Così ha detto mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede, in un’intervista ad America Magazine, la prestigiosa rivista della Compagnia di Gesù d’oltreoceano.