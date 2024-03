Criticare il Papa si può, la geopolitica non è un dogma

Mentre in Italia il cordone di sicurezza è composto da chi dice che il Papa non ha mai auspicato la resa ucraina e da chi, eroicamente, sostiene che il cardinale Parolin nella sua intervista è perfettamente in linea con il pensiero del Pontefice, più si esce dall’orbita vaticana e più le cose appaiono semplici: sulle questioni di geopolitica, il Papa non è per niente infallibile