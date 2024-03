Se una guerra giusta esiste

Se il pensiero della Chiesa sui conflitti si limitasse a risposte a braccio che confondono “bandiera bianca” e “trattativa”, o alla riduzione del problema alla sola industria delle armi, come da insistente richiamo di Papa Francesco, sarebbe ben piccolo pensiero. Nell’ultimo secolo la riflessione della chiesa sulla guerra è stata ampia, non sempre lineare – tra enunciazioni teologiche o di magistrero e scelte pratiche – ma senza dubbio non è stata banale o fatta per slogan.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE