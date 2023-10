Il Papa proclama il dogma ecologista

E’ un documento che non richiama in alcun modo la trascendenza, Dio non c’è nel profluvio di analisi sui “progressi e fallimenti” delle Conferenze sul clima. “L’origine umana – ‘antropica’ – del cambiamento climatico non può più essere messa in dubbio”, scrive il Pontefice, prendendosela con i negazionisti

Chissà se anche stavolta arriverà il chiarimento del prefetto del dicastero per la Dottrina della fede, il cardinale Víctor Manuel Fernández, a spiegare in cosa consiste l’aggettivo “apostolica” posto accanto a “esortazione”. Ieri è stato diffuso Laudate Deum, l’atteso sequel della Laudato Si’, che però era un’enciclica e comprendeva nella sua struttura anche accenni all’ecologia integrale, ai drammi che riguardano gli scartati (giovani e vecchi), all’aborto. In Laudate Deum non c’è niente di tutto ciò: è solo un manifesto politico che ha come imputato l’uomo. E’ lui il colpevole di quasi tutto, è lui che nega la crisi climatica, è lui che non vuole accorgersi dei “lamenti della terra” (paragrafo 5). “L’origine umana – ‘antropica’ – del cambiamento climatico non può più essere messa in dubbio”, sentenzia il Papa aprendo il capitolo relativo alle “cause umane”. Se la prende, Francesco, con quelle “persone che hanno cercato di minimizzare” la situazione: “Citano dati presumibilmente scientifici, come il fatto che il pianeta ha sempre avuto e avrà sempre periodi di raffreddamento e riscaldamento. Trascurano di menzionare un altro dato rilevante: quello a cui stiamo assistendo ora è un’insolita accelerazione del riscaldamento, con una velocità tale che basta una sola generazione per accorgersene” (par. 6). E spiega che è “costretto a fare queste precisazioni, che possono sembrare ovvie, a causa di certe opinioni sprezzanti e irragionevoli che trovo anche all’interno della Chiesa umana”. Qui Francesco si lascia andare a considerazioni sul fatto che “non possiamo più dubitare che la ragione dell’insolita velocità di così pericolosi cambiamenti sia un fatto innegabile: gli enormi sviluppi connessi allo sfrenato intervento umano sulla natura negli ultimi due secoli” (par. 14). La fonte? Il rapporto di sintesi dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc). A seguire, una sequela di dati, numeri, spiegazioni sulla portata delle emissioni e di calcoli che paiono un saggio di fisica condito dagli slogan dei movimenti che occupano le strade e manifestano per le vie cittadine protestando per i ghiacciai che si sciolgono e gli aerei che inquinano. Esagerazione? Mica tanto: “Attirano spesso l’attenzione, in occasione delle conferenze sul clima, le azioni di gruppi detti ‘radicalizzati’. In realtà, essi occupano un vuoto della società nel suo complesso, che dovrebbe esercitare una sana pressione, perché spetta ad ogni famiglia pensare che è in gioco il futuro dei propri figli” (paragrafo 58).