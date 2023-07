Francesco prepara l'erede, ma la successione è tutt'altro che blindata

Tra i non elettori perché ultraottantenni c’è mons. Agostino Marchetto, definito dal Papa “il più grande ermeneuta del Concilio Vaticano II”. Piccolo particolare che i lettori del Foglio conoscono da anni: mons. Marchetto è uno strenuo oppositore dell’interpretazione del Concilio come una “rottura” nella storia della Chiesa, fatta propria e declamata dalla Scuola di Bologna del fu professor Giuseppe Alberigo

Il prossimo 30 settembre, pochi giorni prima dell’apertura del Sinodo, il Papa creerà 21 nuovi cardinali, di cui 18 elettori. Il primo dato che risalta è numerico: per quella data, gli elettori saranno 137, diciassette in più del tetto fissato da Paolo VI. Il che significa, innanzitutto, che se si tenesse un Conclave a breve, il quorum dei due terzi risulterebbe fissato a 92 voti. Un’enormità, soprattutto per un Collegio dove i porporati si conoscono poco e non di rado hanno una limitata conoscenza delle “questioni romane” relative al governo della Chiesa universale.