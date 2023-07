Il Papa e la "rivoluzione culturale" che attende la Chiesa

Aspettate le nomine e vedrete la portata della grande riforma, avvertiva sempre sorridente il cardinale Oscar Maradiaga, poco più di un anno fa, quando osservatori ed esperti di affari vaticani s’interrogavano e interrogavano le eminenze che contano sulla portata della nuova costituzione apostolica destinata a ridisegnare la curia romana. Aspettate e vedrete. La profezia di Maradiaga s’è realizzata, anche perché il cardinale honduregno è da sempre uno dei più stretti collaboratori di Francesco, che lo volle alla guida del Consiglio dei Nove (nel suo originario assetto) chiamato a fornire aiuto e suggerimenti circa il governo della Chiesa universale. Un anno e pochi mesi dopo, il Papa ha sterzato come mai aveva fatto prima d’ora, almeno sul piano dei suoi “ministri”. Si diceva che a lui tutto sommato poco importava, che non tollerava i mediatori: bastava lui e il popolo, il pueblo. Senza filtri, segretari, cardinali “lecca calze” (citazione d’autore) e unti dal Signore che si ergevano a portavoce del Pontefice massimo. Si governa con quel che c’è, l’importante è che a funzionare sia la cabeza, la testa, della Chiesa e quindi del Papa. E’ andata avanti così per anni, Francesco si limitava a sostituire i pensionandi, lasciando fin alla soglia degli ottant’anni pure porporati messi lì da Benedetto XVI, e allorché ha dato loro il benservito, non li ha rimpiazzati con profili opposti. Un esempio su tutti: decidendo di non rinnovare il mandato al cardinale Müller, al suo posto al Sant’Uffizio mise il numero due, il gesuita Luis Ladaria, rigoroso professore della Gregoriana dal profilo moderato e assai apprezzato da Ratzinger. I settori più tradizionalisti hanno lamentato la nomina di Arthur Roche al Culto divino, ma dopotutto anche questi era stato nominato segretario del medesimo dicastero da Benedetto XVI.

