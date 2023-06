Più che un Sinodo, sembra un Vaticano III. Ma più confuso e retorico

Il Sinodo sulla sinodalità (il titolo esatto è “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione) che vedrà confluire a Roma padri, madri ed esperti nel prossimo ottobre (poi si replicherà tutto dodici mesi dopo, quando saranno elaborate le “proposte concrete” da sottoporre al Papa), inizia a delinearsi. In Vaticano, infatti, è stato presentato oggi l’Instrumentum laboris, il documento di lavoro che funge da traccia per le discussioni. Ed è corposo, cinquanta pagine tra introduzioni, schede, disegni per chiarire meglio di che si parla. C’è di tutto, dentro, come previsto. Talmente ampio il tema scelto che nell’Aula Paolo VI (nuova location rispetto alle precedenti assemblee) potrà accadere di tutto. I tedeschi avranno modo di proporre le risultanze del loro Cammino sinodale, le Chiese d’Africa a buon diritto potranno di far emergere quelle che loro considerano le priorità, gli statunitensi pure, gli asiatici anche, i latinoamericani idem. Non hanno aiutato a fare chiarezza le relazioni dei massimi responsabili del processo, i cardinali Mario Grech e Jean-Claude Hollerich. Durante la conferenza stampa di presentazione, il primo ha chiarito che si tratta di un “processo di circolarità profonda tra profezia e discernimento” (con tutto quel che ciò possa voler dire), assicurando inoltre che “non troverete nel testo una sistematizzazione teorica della sinodalità, ma il frutto di una esperienza di Chiesa, di un cammino nel quale tutti abbiamo imparato di più, per il fatto di camminare insieme e interrogarci sul senso di questa esperienza”. Il cardinale Hollerich, in modo apprezzabile, ha riassunto i punti dell’Instrumentum, gli elementi-chiave cioè che si salvano dalla retorica che inonda il testo. Dentro, come detto, c’è spazio per ogni domanda, dubbio, curiosità. Si parla di “coloro che non si sentono accettati nella Chiesa, come i divorziati risposati le persone in matrimonio poligamico o le persone lgbtq+” (era necessario un Sinodo per capire la ragione per cui la Chiesa non è d’accordo con i matrimoni poligamici?), quindi ci si chiede se “è possibile, come propongono alcuni continenti, aprire una riflessione sulla possibilità di rivedere, almeno in alcune aree, la disciplina sull’accesso al presbiterato di uomini sposati”. E le donne? Spazio anche per loro, ovviamente, dato che “la maggior parte delle assemblee continentali e le sintesi di numerose conferenze episcopali chiedono di considerare nuovamente la questione dell’accesso delle donne al diaconato”. E poi, naturalmente, “tutte le assemblee continentali chiedono di affrontare la questione della partecipazione delle donne al governo, ai processi decisionali, alla missione e ai ministeri a tutti i livelli della Chiesa, con il sostegno di adeguate strutture in modo che questo non resti solo un’aspirazione generale”. Ancora, “in che modo può essere favorita la partecipazione di donne, giovani, minoranze, voci marginali nei processi di discernimento e decisione?”. Padri, madri, esperti, poi, rifletteranno anche sulla “pluralità di barriere, da quelle pratiche ai pregiudizi culturali” che generano “forme di esclusione delle persone con disabilità”.

