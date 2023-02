Se il problema delle Chiese è dire che Dio non è un maschio

La Chiesa d’Inghilterra da decenni è impegnata in riforme e rivoluzioni, Tutto, come sempre, per rispondere ai tempi mutati e corrispondere alle attese della società in rapido mutamento ed evoluzione. Il risultato di questo aggiornamento continuo è che, di fatto, la Chiesa d’Inghilterra è avviata all’estinzione

Adesso anche Dio potrebbe finire sotto la mannaia della neutralità di genere, titolava beffardo il Daily Mail l’altro giorno, raccontando il dibattito – serio e approfondito – che sta coinvolgendo in questi mesi la Chiesa d’Inghilterra: Dio non è né maschio né femmina, quindi è sbagliato che la liturgia si riferisca a tale entità come fosse un uomo. Dio Padre, insomma, non si può più sentire. E’ ingiusto e, va da sé, antiquato. Gli anglicani studiano da anni come fare per “correggere” l’errore, ma finora hanno sempre dovuto ammettere che la questione è complicata. Così, avviato un progetto “sul linguaggio di genere”, a primavera si tireranno le somme. Sacre scritture alla mano e tanta politica. Diarmaid MacCulloch, emerito di Storia della Chiesa a Oxford, non si sconvolge più di tanto: “Assegnare un genere a Dio è sempre stata una questione di metafora, poiché siamo incapaci di dire qualcosa che incapsula efficacemente la divinità nel linguaggio umano e dunque è naturale esplorare ulteriormente come potremmo parlare di Dio nella liturgia, considerati i grandi cambiamenti nella comprensione del genere e della sessualità che stanno progredendo nella società”. L’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, non si è espresso, anche se certe sue dichiarazioni in passato facciano propendere per un giudizio positivo circa il dibattito in corso.