Il Conclave di Papa Francesco

Francesco ha stravolto gli schemi al punto che i porporati non si conoscono tra loro. In un decennio sono stati aperti talmente tanti dossier che non si sa come gli elettori la pensino davvero sui problemi, grandi e piccoli, che riguardano la Chiesa. Un'analisi

Roma. Con l’ottantesimo compleanno del cardinale Crescenzio Sepe, lo scorso 2 giugno, Papa Francesco conquista la maggioranza dei due terzi del Conclave, che poi è quella che – norme alla mano – serve per essere eletti Pontefice. Da venerdì scorso, infatti, il 67 per cento dei porporati che, quando accadrà, si chiuderanno nella Cappella Sistina per eleggere il successore di Jorge Mario Bergoglio, sono stati da quest’ultimo creati: 81 su 121. Entro fine anno, poi, usciranno dal novero degli elettori altri sette cardinali (tre di creazione ratzingeriana, tre scelti da Francesco, uno da Giovanni Paolo II). Sbaglierebbe però chi, sulla base delle statistiche, tirasse conclusioni affrettate, chiudendo la partita ancor prima che questa inizi. In realtà, nonostante la truppa di nomina bergogliana sia numericamente ben consistente, rispondendo a precise scelte del Papa regnante, il Collegio appare eterogeneo e diviso. Francesco, in un decennio, ha rovesciato la prassi vigente che voleva un buon numero di porpore assegnate ai titolari delle sedi cosiddette “cardinalizie”, lasciando spesso fuori da uno dei club più esclusivi del mondo arcivescovi titolari di diocesi che hanno fatto la storia della Chiesa (Milano) o geograficamente estese e significative per un dato contesto sociale e culturale (Los Angeles). Niente da fare neanche per la Venezia che solo nell’ultimo secolo e mezzo ha dato ben tre Papi, di cui due fatti santi e uno beato. Francesco ha voluto rompere gli schemi, vedendo nell’accesso al Collegio cardinalizio sovente una lotta che tanto sa di arrampicata carrieristica, con presuli che venivano spostati da una diocesi all’altra fino a vestirsi di rosso. Già dal 2013, quindi, il cambiamento che in un decennio ha portato a lasciar fuori dalla Sistina l’arcivescovo di Milano – quanto a parrocchie, la diocesi più grande del mondo, con un rito proprio – e a farvi entrare il vescovo di Port Saint Louis (Mauritius) e di Tonga.