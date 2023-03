La Chiesa tedesca rompe con Papa Francesco

Il Cammino sinodale tedesco ha deliberato il via libera alla benedizione delle coppie omosessuali. Benedizione ammessa anche per i divorziati risposati civilmente. Il voto dell’assemblea riunita a Francoforte è stato plebiscitario: più del 92 per cento dei partecipanti si è espresso a favore, compreso l’81 per cento dei vescovi (come è noto, i contrari al percorso sinodale in Germania, fra i prelati, si contano sulle dita di una sola mano). Saranno predisposti volantini e adeguati sussidi liturgici in modo da istruire i sacerdoti, che d’ora in poi non affronteranno più conseguenze disciplinari.

