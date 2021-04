La marcia tedesca

A maggio grande show con benedizione di “centinaia di coppie gay”. Roma che fa?

In Germania esiste una piattaforma che riunisce i cattolici inferociti con Roma per il responsum dello scorso marzo che ribadisce la contrarietà alla benedizione delle coppie omosessuali e la piattaforma in questione ha già raccolto molte adesioni tra i sacerdoti che il prossimo 10 maggio, alle ore 19, pubblicamente e “senza segreti” benediranno “centinaia di coppie omosessuali”. Motivazione: “Lo facciamo sotto la nostra responsabilità di pastori che promettono alle persone nei momenti importanti della loro vita la benedizione che solo Dio dà”. Inoltre, siccome siamo in Germania, si chiarisce che “non accettiamo che la moralità sessuale esclusiva e obsoleta sia portata avanti senza considerare le persone e mettendo a repentaglio il nostro lavoro pastorale”. Dopotutto, “Dio è amore e abbiamo fiducia in questo”.

Pubblicità

La rivolta contro Roma, la curia, il Papa va avanti, dunque. Perché – ed è giusto ricordarlo all’infinito – fino a prova contraria, e quindi fino a una possibile smentita, la risposta della congregazione per la Dottrina della fede è stata approvata da Francesco in persona. Peccato che questo via libera sia stato ridotto a dettaglio insignificante, quando invece è il punto fermo che fa luce su tutta la questione.