Sull'orlo dello scisma. Il monito del Vaticano alla Chiesa tedesca

L’assemblea del Cammino sinodale in Germania ha deciso, nei mesi scorsi, di istituire un Consiglio sinodale permanente composto da laici e vescovi, chiamato non solo a discutere questioni finanziarie (la Chiesa tedesca sempre lì va a parare, nella cassa dei denari) ma anche decisioni che influirebbero sulla vita delle stesse diocesi. Cinque vescovi ordinari (di Colonia, Ratisbona, Passau, Eichstätt e Augusta – peraltro gli unici conservatori in carica) hanno chiesto alla curia vaticana di chiarire se loro siano costretti a partecipare a tale Consiglio e se, soprattutto, tale organismo sia legittimo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE