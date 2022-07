Il Vaticano dà l'altolà alla Chiesa tedesca

La Santa Sede ha pubblicato una Dichiarazione che, per la prima volta dopo la Lettera del Papa del giugno 2019, reagisce a quanto sta accadendo in Germania con il Cammino sinodale

"Per tutelare la libertà del popolo di Dio e l’esercizio del ministero episcopale, pare necessario precisare che il Cammino sinodale in Germania non ha facoltà di obbligare i vescovi e i fedeli ad assumere nuovi modi di governo e nuove impostazioni di dottrina e di morale”. All’ora di pranzo, a sorpresa, la Santa Sede ha pubblicato una Dichiarazione che, per la prima volta dopo la Lettera del Papa del giugno 2019, dà l’altolà a quanto sta accadendo in Germania. Il Cammino sinodale va avanti spedito da tempo e si ripropone esplicitamente di sovvertire morale e dottrina e, se necessario, di rovesciare anche la struttura piramidale che da duemila anni governa la Chiesa, facendo del Papa nient’altro che un vescovo fra tanti.