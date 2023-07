"Gli ucraini non capiscono il Vaticano, ma il Papa è con noi”, dice il capo della Chiesa di Kyiv

Mentre si conclude la missione del cardinale Matteo Zuppi a Mosca, inviato dal Papa per cercare di rimuovere il più possibile gli ostacoli alla pace (fruttuosi i colloqui con il Patriarca Kirill, recita il comunicato vaticano), in Ucraina il capo della Chiesa greco-cattolica, Sviatoslav Shevchuk, è tornato a parlare del conflitto e a chiarire cosa si pensi a Kyiv della posizione della Santa Sede. L’ha fatto rispondendo alle domande di Glavkom, una delle più importanti testate ucraine anche per far capire a quanti da un anno e mezzo, in patria, non comprendono quel che si dice e si fa a Roma. “Lo strumento principale per influenzare il corso di alcuni eventi storici per il Vaticano rimane il dialogo, la parola, i contatti, la comunicazione e la diplomazia. Il Vaticano semplicemente non ha altri strumenti a livello politico. Il Vaticano non si schiera mai da una o dall’altra parte del conflitto, cercando di starne al di sopra”. “Questo – dice Sviatoslav Shevchuk – serve per non perdere l’occasione di dialogare con entrambe le parti. Certo, questo fatto a noi è sembrato un po’ strano, magari ci faceva male. Avremmo voluto che il Papa si schierasse inequivocabilmente dalla parte dell’Ucraina, anche a livello diplomatico e politico, condannando per nome i rappresentanti dell’aggressore. Avremmo voluto che dicesse chiaramente chi era l’aggressore e chi la vittima. Adempiendo tuttavia al ruolo tradizionale dell’arbitro mondiale nella riconciliazione di vari conflitti, il Vaticano ha usato una terminologia diversa e successivamente abbiamo sentito dire che la neutralità diplomatica non significava la neutralità morale”. Intanto, chiarisce l’arcivescovo, “il Papa vuole veramente fare il possibile per fermare questa guerra. E cosa significa? Il Papa vuole essere messaggero di buone notizie per il popolo ucraino. Ma come poterlo fare? Oggi vediamo che la guerra, tutti i crimini commessi dalla Russia in Ucraina fanno del nostro paese una delle più grandi sfide di questo pontificato, una delle più grandi sfide della missione di Papa Francesco nel mondo moderno. Il Santo Padre in persona, così come le strutture della Santa Sede, sono diventati il centro di azione umanitaria mondiale per salvare le vite umane in Ucraina. Passi concreti che ci dicono da che parte sta il Papa. La sua lettera al popolo ucraino, di cui avevamo bisogno, diventata l’esempio di empatia pastorale nei confronti dell’Ucraina, dice che è dalla parte ucraina”. Premessa d’obbligo, è tempo di chiamare le cose con il loro nome: “L’aggressore è aggressore, il criminale è criminale, la vittima è vittima. Per noi oggi è evidente che i russi vengono in Ucraina per uccidere o essere uccisi. Dunque, chi sono? Sono dei criminali. Davanti ai nostri occhi avvengono gravissimi crimini di guerra contro la popolazione civile”.

