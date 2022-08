Nessuna sorpresa del Papa al concistoro

Roma. Con la messa presieduta dal Papa in San Pietro, ieri pomeriggio, si è concluso il concistoro che ha visto quasi duecento tra cardinali e patriarchi discutere della riforma della curia entrata in vigore lo scorso 5 giugno. Alla fine, di tempo per la discussione ne è rimasto ben poco, considerando che una sessione è stata dedicata al Giubileo del 2025. I cardinali che si sono presentati davanti ai microfoni e ai taccuini hanno (ovviamente) lodato l’iniziativa, sottolineando il “clima fraterno” e i bei momenti passati assieme. Entrando più nel merito, però, anche i più entusiasti non hanno saputo ben dire quali siano i risultati tangibili della due giorni a porte chiuse, se non un generico impegno ad approfondire le questioni più delicate e critiche della costituzione apostolica Praedicate evangelium. Il Papa, alla fine, è tornato sulla sinodalità, spiegando che è un percorso inaugurato da Paolo VI e che continuerà con sempre maggiore forza. Di certo, e in non pochi l’hanno sottolineato, è stata una buona occasione per conoscersi e per vedere volti mai visti prima d’ora dalle parti del Vaticano.

