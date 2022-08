Laici e sinodalità. Quel che si sono detti i cardinali nel concistoro segreto

Roma. In apertura del concistoro a porte chiuse sulla riforma della curia (entrata in vigore da quasi tre mesi), il Papa ha invitato i presenti a parlare, a discutere e a confrontarsi. Nessuna atmosfera da congresso sovietico come paventato da qualche parte, insomma, ma “clima sinodale”, come è stato rilevato in una delle pause dal cardinale arcivescovo di Barcellona, mons. Juan José Omella. Il “padre” della costituzione apostolica Praedicate Evangelium, il cardinale Maradiaga, è entusiasta anche se avverte che adesso è ora di mettere in pratica quanto elaborato nei nove anni di discussioni attorno a un testo che modifica nomi e strutture ma che è ben lontano da certe premesse rivoluzionarie che pure alcuni episcopati e presuli di spessore auspicavano quando il vento – si narrava – soffiava forte dalle parti del Vaticano. I cardinali, di primo mattino, sono stati accolti da una simpatica manifestazione che aveva a oggetto la richiesta di ordinare le donne, tema che per il Papa è chiuso ma che esercita ancora un discreto fascino sulla stampa internazionale. Si è rivisto anche il cardinale Raymond Leo Burke, che sorridente con un Panama bianco calato sul capo guardava divertito le moderne suffragette. Il confronto c’è stato, anche se la divisione in gruppi di lavoro secondo criteri linguistici ha giocoforza limitato il dibattito. Due i temi emersi con più forza in Aula: intendersi su cosa sia la sinodalità e chiarirsi sulle circostanze in cui i laici possano giungere a capo di un dicastero. Sul primo tema, qualche eminenza orientale ha osservato che la sinodalità è una cosa seria, lasciando intendere, soprattutto, che “il sinodo lo fanno i vescovi”. Altri hanno espresso diverse perplessità sull’abuso del termine “sinodalità”, che si userebbe ormai per indicare tutto, anche cose che avrebbero a che fare più con la comunionalità che con la sinodalità come da sempre intesa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE