Il Papa raduna i cardinali. Benvenuti al pre Conclave

Roma. Gli ingredienti per un bel romanzo da leggere sotto all’ombrellone ci sono tutti, in fin dei conti agosto non s’è ancora concluso. Oggi pomeriggio il Papa creerà in San Pietro sedici nuovi cardinali elettori e quattro ultraottantenni (erano cinque, ma il belga Lucas Van Looy, emerito di Gand, ha rifiutato perché accusato d’aver coperto qualche prete coinvolto in torbide vicende d’abusi). Domenica sarà all’Aquila: messa, Angelus e apertura della Porta santa nella basilica di Collemaggio. Già all’una del pomeriggio sarà rientrato a Santa Marta. Lunedì e martedì, in Vaticano, riunione di tutti i cardinali per riflettere sulla nuova costituzione apostolica Praedicate Evangelium, entrata in vigore all’inizio di giugno, il giorno di Pentecoste.

