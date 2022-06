La grottesca (e tragica) vicenda della diocesi di Münster che indaga sugli abusi

Il vescovo Genn chiude la cripta della cattedrale nella zona in cui ci sono le tombe di tre suoi predecessori che in tre differenti decenni del secolo scorso avrebbero “commesso degli errori nell’affrontare casi di abuso”. Povera chiesa

Ci fosse un regista all’altezza della celebre partita di pallavolo tra cardinali di Habemus Papam – ma anche meno all’altezza, qui il grottesco è nei fatti – potrebbe girare una variante della scena evangelica di Gesù con l’adultera. Lui guarda a terra e disegna nella sabbia, di solito è di spalle, poi alza gli occhi e dice la battuta. Variante. Alza gli occhi (meno pietoso e più annoiato) su un formicaio impazzito di prelati, teologi, portavoce diocesani azzimati come commessi di Hermès, e dice: “Chi è senza peccato, scagli la prima pietra tombale”. Di colpo si creerebbe il vuoto. Ma forse qualcuno inizierebbe a pensare che scagliarsi sulle tombe del passato per ripulire il presente non è una grande strategia, è una reazione di panico. Grottesco, sì. Del resto, chi può essere così fesso da voler scagliare una pietra tombale addosso a un morto?