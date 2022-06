Il Vaticano alla diocesi più fiorente di Francia: "Stop alle ordinazioni dei nuovi preti"

Roma. Il Vaticano ha ordinato alla diocesi di Fréjus-Tolone di sospendere sine die l’ordinazione di sei diaconi e quattro sacerdoti, eventi già fissati in agenda a fine giugno. E’ stato lo stesso vescovo, mons. Dominique Rey, a dare la notizia con un comunicato in cui non cela il dolore per quello che – stando al Figaro – ambienti della curia locale definiscono “una decisione brutale” presa a Roma. Il diktat non ha precedenti per la Chiesa francese, soprattutto perché nessuno ha chiarito la ragione che ha portato all’adozione di tale – assai grave – provvedimento. Nel pontificato che depreca il chiacchiericcio, in assenza di comunicazioni ufficiali corredate da chiari quadri normativi, l’unica cosa che resta sono appunto le chiacchiere, i pettegolezzi, le velenose supposizioni da sacrestia. Sempre il quotidiano francese, in un articolo a firma di Jean-Marie Guénois, dà conto dello “choc” che si vive in diocesi, anche perché, assicurano fonti locali, “questi giovani erano del tutto pronti per essere ordinati e i loro profili per la candidatura al sacerdozio non pongono alcuna difficoltà”. E questo viene sottolineato “per evitare ogni ambiguità”. Di questi tempi, è meglio.

