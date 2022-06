Perché la porpora a Como e non a Milano? La spiegazione non c'è. Il Papa fa come vuole

Per il cardinalato Francesco preferisce il vescovo di como Oscar Cantoni al meneghino Mario Delpini. A contare è la preferenza per la persona

Un fedele ambrosiano, che non compulsa siti specializzati in polemiche papali o pettegolezzi vaticani, si chiedeva: “Ma se il Papa ha ritenuto degno del cardinalato il vescovo di Como, perché non l’ha mandato a Milano?”. La domanda è innocente ma del tutto comprensibile: solitamente per una diocesi impegnativa (non diciamo prestigiosa, che a Santa Marta potrebbero arrabbiarsi), e Milano è tra le più grandi del mondo quanto a parrocchie, si sceglie un vescovo che si ritiene adatto per una tale sede, competente e quindi – si presume – anche degno di ricevere la porpora cardinalizia.