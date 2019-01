Lo scisma dello scisma

Petro Poroshenko non poteva mancare, d’altronde questa autocefalia è un pò la sua. Il suo biglietto da visita, il risultato più importante della sua presidenza. Il capo dello stato ucraino oggi sarà a Istanbul per assistere alla “Sacra Funzione di proclamazione”, come si legge nel comunicato diffuso dal Patriarcato ecumenico, dell’autocefalia della “Santissima Chiesa Ucraina”. Autocefala vuol dire indipendente, autonoma, padrona di se stessa e soprattutto svincolata da Mosca. Il primate della nuova chiesa ucraina Epifanio, eletto lo scorso dicembre...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.