Roma. La strada che porta allo scisma tra Mosca e Costantinopoli è ormai tracciata e di ostacoli che in qualche modo possano impedire l’esito annunciato non si vede neppure l’ombra. La scorsa settimana dal Fanar, sede del Patriarcato ecumenico, si è ribadito che Bartolomeo I ha intenzione di concedere l’autocefalia – cioè l’indipendenza – alla chiesa ortodossa ucraina. Il santo Sinodo, per evitare fraintendimenti sempre possibili, ha sottolineato che la “decisione è già presa”. Tornare indietro, insomma, non è un...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.