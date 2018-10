Il monito ai mafiosi era atteso. Lo stesso arcivescovo di Palermo aveva anticipato alla stampa che Papa Francesco lo avrebbe pronunciato in occasione del suo viaggio in Sicilia. Ed è puntualmente arrivato il 15 settembre durante l’omelia al Foro Italico, davanti a quasi centomila persone sotto un sole cocente. “Chi è mafioso non vive da cristiano, perché bestemmia con la vita il nome di Dio-amore”, ha detto Bergoglio ricordando il martirio di Don Pino Puglisi, il parroco di Brancaccio assassinato...

