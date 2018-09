Il senso del metodo Bergoglio

Il Papa sa bene che l’obiezione più ovvia all’accordo siglato sabato tra la Santa Sede e la Cina è relativo alla nomina dei vescovi. Va bene, d’ora in poi l’ultima parola sarà del Vaticano, che sceglierà il pastore attingendo alla rosa dei nomi predisposta dal basso. Ma cosa succede se il Partito interviene per dire la sua? Francesco è stato chiaro, in aereo: “I vescovi li scelgo io”. Punto. Qualche cosa in più sulla genesi e il fine dell’intesa...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.