Vincent Lambert condannato a morire

Vincent Lambert ha 42 anni e da dieci è ricoverato in un ospedale di Reims (Francia) in stato di coscienza minima. Respira in modo autonomo, risponde agli stimoli e vive senza essere attaccato a una macchina. La moglie da tempo chiede che siano sospese alimentazione e idratazione, i genitori invece vogliono che il proprio figlio continui a essere alimentato e idratato. Da qui la lunga e penosa contesa legale. Il tribunale amministrativo di Châlons-en-Champagne aveva tempo fa ordinato una...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.