Vincent Lambert deve morire

La Corte di cassazione francese ha posto la parola fine, a meno di sorprese che al momento non s’intravedono o di miracoli, come invocano i genitori, alla vicenda di Vincent Lambert, il quarantaduenne francese che dal 2008 in seguito a un incidente vive in uno stato di coscienza minima. E’ tetraplegico, respira autonomamente e si alimenta. Almeno fino a quando – ed è questione di giorni – l’ospedale di Reims, forte della sentenza di ieri pomeriggio, sospenderà il sostentamento vitale....

