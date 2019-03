La situazione è eccellente (per Matteo Salvini)

“La situazione del paese è critica e può diventare drammatica. Crescita zero, spread a 300, crollo della produzione industriale. Eppure nell’agenda di governo non c’è traccia di piani per rilanciare l’economia. L’unica strategia è il rinvio. Si rinvia la Tav, perché i 5 stelle non possono ammainare anche quella bandiera. Si rinvia la questione cruciale dell’autonomia delle regioni del nord”. Aldo Cazzullo è pessimista sulle magnifiche sorti e progressive dell’Italia. Predice un’imminente fine del governo. Io, al contrario, mi auguro che il governo duri. Per due ragioni: 1) la crisi evidente della propaganda grillina, dopo le recenti sconfitte elettorali, indebolisce Di Maio e rafforza il potere della Lega sul governo; 2) la consapevolezza che bisogna cambiare per non morire spingerà fatalmente il M5s ad archiviare la strampalata filosofia della “decrescita felice” e a dire finalmente sì a misure utili al rilancio dell’economia: quelle che garantiscono investimenti pubblici e privati sulle infrastrutture (la Tav ad esempio), quelle che incentivano le imprese ad assumere, con un taglio netto alla tasse sul lavoro (altro che il “reddito di sudditanza”), quelle che riducono davvero gli sprechi dando finalmente attuazione all’autonomia delle regioni del nord. “Grande è la confusione sotto il cielo, la situazione è eccellente”. L’ottimismo visionario del primo leader populista è oggi attualissimo: confusione in casa grillina, situazione eccellente per Matteo Salvini e la Lega. Stay tuned.