Che ci fa Berlusconi ancora con il Truce?

E se fosse arrivato il momento di riservare al nuovo Matteo lo stesso trattamento riservato al vecchio Matteo? All’indomani della vittoria del centrodestra in Sardegna, Silvio Berlusconi, insieme con tutto il suo partito, ha esultato per la vittoria del proprio candidato alle regionali e ha sostenuto che le elezioni sarde, come quelle abruzzesi, hanno confermato ancora una volta che il centrodestra è la maggioranza naturale degli italiani. Probabilmente Berlusconi ha ragione ed è possibile che se oggi il centrodestra corresse...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.