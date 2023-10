Il Regno Unito come Hogwarts. L'Università di Exeter propone un corso di laurea in magia

I futuri dottori rivaluteranno l’occulto, accantonato in favore del razionalismo dalla cultura maschilista, eurocentrica e discriminatoria

Femminismo, antirazzismo e post-colonial studies sono superstizione, oscurantismo e pensiero magico. Non lo dico io, che mai mi permetterei, ma la cultura accademica ufficiale. L’Università di Exeter, in Inghilterra, attiverà infatti dal 2024 un corso di laurea magistrale in magia, avete capito bene. I futuri dottori non trasformeranno i passanti in batraci ma saranno in grado, spiega l’ateneo, di rivalutare l’occulto che in tempi recenti è stato accantonato in favore del razionalismo (o, quanto meno, della ragionevolezza).

Poiché a disfarsi della magia è stata una cultura maschilista, eurocentrica e discriminatoria, i programmi della laurea magistrale in magia saranno incentrati sulla decolonizzazione, sull’antirazzismo e sul femminismo, allo scopo di “esplorare epistemologie alternative”. Quelle che secoli di razionalismo tossico ci hanno abituati a chiamare pseudoscienze.