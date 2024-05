Ma i magistrati possono frequentare negozi Rolex prima delle elezioni?

La domanda viene legittimata in Italia, purtroppo, da molteplici esperienze. Sarebbe dunque da chiedere se fosse proprio incostituzionale vietare visite ai negozi di orologeria

La domanda, che più stupida non potrebbe essere, viene purtroppo legittimata in Italia da molteplici esperienze. Essa intenderebbe comunque chiedere alla Suprema Corte se, ovviamente col consenso sia della maggioranza che dell’opposizione, sarebbe assolutamente incostituzionale, in quanto grave vulnus alla libertà personale di ogni cittadino, vietare ai magistrati di frequentare i negozi Rolex, o comunque dell’orologeria di precisione, diciamo a partire da un mesetto prima di qualsivoglia appuntamento elettorale.