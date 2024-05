Conte contro Conte per un nuovo Conte

Le macchinazioni politiche dell'ex presidente del Consiglio per puntare a un tris del suo governo, con in mente già un quater. E poi chissà

Nessun mistero e nessun polverone. Conte, come logica politica richiede, manifesta contro le proposte volute dal governo cui lo stesso Conte partecipa, nella lucida speranza di arrivare a un nuovo governo Conte, quantunque maldestro, contro le cui controproposte l’autenticissimo Neo Conte senz’altro agirebbe, dando vita infine all’auspicabile governo Conti tris. Contro il quale, sempre che esista, la Nato stessa potrebbe infine dar via a quell’armiamoci e partite che da tanto desidera e non riesce. Col Conte tris che aspetta il quater, magari di Montecristo, si sospenderebbe almeno la baracca.